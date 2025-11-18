كريم الشناوي: محظوظ بجدي ووالدي… وقيم تربّينا عليها ما زالت تعيش فين

روى المخرج كريم الشناوي جوانب من حياته العائلية والثقافية، مسلطًا الضوء على الدور الكبير الذي لعبه جدّه ووالده في تكوين شخصيته وحبه للثقافة والأدب، قائلاً إن جده الإذاعي محمد علي الشناوي، رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقًا، كان يعشق الأدب واللغة، وإنه لم تتح لهم الفرصة الكاملة للاستفادة بشكل كبير من هذا في صغرهم.

وأضاف "الشناوي" خلال استضافته في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أمس الاثنين، أن مكتبة جدّه التي أصبحت بحوزتهم والكتب التي قرأها كان لها أثر بالغ في تشكيل ميوله واهتماماته الثقافية، مردفًا: “محظوظ جدًا بجدي ووالدي".

وتابع "الشناوي" أن والده الإعلامي حازم الشناوي كان نموذجًا للعطاء الصامت والتفاني، مستذكرًا فترة مرض جدته -رحمها الله- كان والده يوميًا لمدة سنوات طويلة يستيقظ من الساعة 6 صباحًا ليحضر لها الإفطار دون أن يخبرهم بذلك، مؤكدًا أن هذه التصرفات تركت أثرًا كبيرًا في تكوينه الإنساني.

واستكمل "الشناوي" أن الاحترام بين الأجيال كان دائمًا حاضرًا في حياته العائلية، مضيفًا: “أنا وإخواتي بنبوس إيد بابا لأننا شوفناه بيبوس إيد جدي”، في إشارة إلى القيم التي تعلموها من والده وجدّه وما زالوا يحافظون عليها.