تعليم الإسكندرية: تحقيق عاجل في واقعة تعدٍ على طالب بمدرسة النصر بنين

قررت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عربي أبو زيد، وكيل الوزارة، فتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء على أحد طلاب مدرسة النصر بنين القومية، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر، وفق ما جاء في المتداول، قيام ناظر المدرسة بالاعتداء على الطالب بالركل والصفع داخل ساحة المدرسة وأمام عدد من زملائه والمعلمين.

وكلف مدير المديرية بتشكيل لجنة فورية من الشؤون القانونية والمتابعة لفحص ملابسات الواقعة بالكامل، وسماع أقوال جميع الأطراف المعنية، على أن تُرفع نتائج التحقيق فور الانتهاء منها لاتخاذ الإجراءات المناسبة طبقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية.

وشددت المديرية على حرصها الكامل على صون كرامة الطلاب داخل المدارس، مؤكدة أن أي تجاوزات من هذا النوع في حال ثبوتها لا تعبر مطلقًا عن سياسة وزارة التربية والتعليم، التي تضع سلامة أبنائها وحماية حقوقهم في مقدمة أولوياتها.