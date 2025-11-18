عبد المنعم سعيد: إعادة النظر في النظام الانتخابي ضرورة بعد المرحلة الأولى

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كانت بمثابة دفاع واضح عن نزاهة العملية الانتخابية، مضيفًا أن هذا يشير إلى أن الرئيس كان على علم كامل بأخطاء ومخالفات حدثت، وأن الهيئة العليا للانتخابات تلقت 88 تظلمًا.

وتابع "سعيد" خلال مداخلته عبر برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، أنه من المهم إعادة النظر في النظام السياسي والانتخابي من خلال مجلس الشيوخ، وفقًا للمادة 248 من الدستور، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء، والتي تتضمن تحالفات وفك تحالفات وتجاوزات في الدعاية الانتخابية، مشددًا على ضرورة مواجهتها بشكل دستوري وشفاف.

وأشار "سعيد" إلى أن مصر مازالت تستفيد من الجبهة الوطنية التي تشكلت في 30 يونيو 2013، والتي ضمت قائمة من الأحزاب مثل: "الوفد، والتجمع، والاقتصاد الاجتماعي"، معتبرًا أن استمرارها أعطى البلاد درعًا لمواجهة مشكلات مثل الإرهاب والأوبئة، ومع ذلك شدد على أن تزييف الانتخابات وتجاوزات الدعاية يجب محاسبتها بشكل صارم.

ولفت "سعيد" إلى أن جزءًا من المشكلة يعود إلى طرق التصويت المعقدة -على حد وصفه- معتبرًا أن وجود 3 طرق للتصويت يوفر فرصة للتجاوزات، معربًا عن ضرورة تغيير النظام الانتخابي والسلطة التشريعية، واقترح أن تكون هناك عدة قوائم للاختيار بينها بدل القائمة الواحدة ة لضمان انتخابات أكثر شفافية ومنافسة.

وشدد "سعيد" أنه لا أحد يستطيع تقديم أحكام نهائية، فالهيئة العليا للانتخابات هي المخولة بذلك، ولذا على الجميع أن يتحمل قدرًا من الصبر في التعامل مع هذا الموقف، مع التفكير الجاد في إصلاح النظام الانتخابي في المرحلة القادمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة التدقيق في الأحداث والطعون المقدَّمة بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية واستجابة لما يشعر به المواطنون.