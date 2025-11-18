حازم الشناوي: بدأت من الإذاعة المدرسية ووالدي أول من اكتشف صوتي

روى الإعلامي حازم الشناوي مسيرة حياته وشغفه بالإذاعة قائلاً: "أنا ابن الإذاعة أولاً" وأن بداياته كانت تحت رعاية والده الإذاعي محمد علي الشناوي، رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقًا، الذي كان يحرص على توجيهه منذ الصغر.

وقال "الشناوي" خلال استضافته في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أمس الاثنين، إنه بدأ مشواره الإعلامي في الإذاعة المدرسية، وشجعه والده على القراءة من كتب التاريخ، مردفًا: “قالي جميل صوتك، تصلح أن تكون مذيعا”، وكانت بداياته في إذاعة القاهرة الكبرى، حيث قدم برنامج خدمات إذاعي ناجح نال عنه جائزة أفضل برنامج على مستوى الإذاعة، رغم أن مدته لم تتجاوز 5 دقائق.

وتابع "الشناوي" أنه مع انتقاله للعمل في القناة الثالثة، أتيحت له فرصة الظهور على الشاشة، حيث فوجئ خلال تقديمه لبرنامج "الكاميرا في الملعب" من استاد القاهرة بحب الجمهور له، وقولهم بصوت واحد "بنحبك يا حازم" ما شكل نقطة تحول في مسيرته التلفزيونية، ورغم تحفظ والده في البداية على انتقاله من الإذاعة للتلفزيون، أكد الشناوي أنه أراد أن يفتخر به والده بما يقدمه أمام الكاميرا.

واستذكر "الشناوي" علاقته مع والده قائلاً إنه كان دائمًا يخاطبه بـ”أستاذ شناوي” في الإذاعة، ورده حينها عليه مازحًا: “مش أنا أبوك؟" موضحًا: "لو قلت في الإذاعة يا بابا هتتاخد عليا”، مضيفًا أن والده كان يتميز بصوت قوي رخيم، وعقل نادر، مشيرًا إلى أن “السيرة أطول من العمر”، تعبيرًا عن مدى تأثير والده وتجربته الثرية في حياته ومشواره الإعلامي.