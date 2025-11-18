محمود مسلم: بيان الرئيس السيسي بشأن الانتخابات خطوة مهمة في وقت حرج ويثبت التحامه بالناس

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة ما جرى في الانتخابات خلال المرحلة الأولى التي جرت منها على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الحالي ورصده لبعض المخالفات، يمثل خطوة مهمة في وقت حرج.

وأضاف في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "كان هناك استغاثات عديدة من مرشحين مختلفين وهناك طعون حتى يأخذ كل واحد حقه".

وتابع: "فكرة البرلمان أن هذا نائب يتم اختياره من قبل الناس ليعبر عنهم ومن يثق فيه الناس لا يملك أحد إلا أن يحترمه، ولكن الرئيس كعادته فاجأ الجميع بتدخله وهذا يدل على أن الرئيس ملتحم بالناس، وأنه متداخل ومتفاعل مع قضايا الناس ويريد أن يصل الحق إلى أصحابه وأن يكون الاختيار للمصريين".

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق وفحص الأحداث والطعون المقدمة بالمرحلة الأولى من الانتخابات، بما في ذلك الإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، حال تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية.

وقال: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات».

وطالب أن تتخذ الهيئة القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية.