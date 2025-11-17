وجّه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، انتقادات حادة لمن يهاجمون أداء المنتخب في بطولة العين الودية، مؤكدًا أن البطولة فرصة لتجربة عناصر جديدة من أجل إضافتها إلى القوام الأساسي للفريق، مشيرًا إلى أن المنتخب عانى من إصابات وإجهاد بسبب تلاحم المباريات خلال الفترة الماضية.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»:" سواء كسبنا المباراتين أو خسرناهما، فهي مواجهات هدفها التعديل والتجريب. أنا أعتمد على كل اللاعبين، وهناك إصابات. مبروك للمصريين اللي بيحقدوا.. في فريق بيتبني".

وأضاف:" منتخب مصر من فترة طويلة تأخر جدًا في ضخ دماء جديدة."

وتابع:" البهوات اللي بيقعدوا في الاستوديوهات وينتقدوا.. إحنا بنجرب وبنشوف الطريقة اللي بنلعب بيها. المغرب عندها حكيمي مصاب، لكن في ناس نفسيّتها وحشة".

وقال كذلك:" لو مدرب أجنبي كان موجود كانوا عملّوله تمثال، لكن إحنا مصريين وبنحب بلدنا ونجتهد، أنا بحب الشعب المصري الطيب."

وأكد المدير الفني للمنتخب:" استفدنا من التجربتين، وهناك فريق كامل غير متواجد."

وأوضح:" لاعبو المنتخب خاضوا 4 مباريات خلال 10 أيام، لاعبو الأهلي والزمالك وبيراميدز لعبوا مباراتين في السوبر ومباراتين مع المنتخب."

وأكمل حسام حسن:" اللاعبون جاؤوا مرهقين، وزيزو مصاب، وشحاتة مرهق، وغيرهم.. أنا أجرب وأدخل هذا وذاك، أين المشكلة؟ ليه بتصبروا على الأجنبي؟".

شدد حسام حسن:" أنا سكت كتير.. هل أعمل مثل المدربين الأجانب؟ هشتغل علشان بلدي، والسوشيال ميديا خربت بيوت وبلاد."

وأضاف:" هناك مدرب أجنبي خرج بلاعب أو اثنين، لكن جهازنا أخرج أكثر من لاعب جديد سيكونون ذخيرة للمنتخب في الفترة المقبلة، كونوا مثل الشعب الطيب الذي يحب بلده".

واختتم تصريحاته قائلًا:" يعني إيه لو خسرنا؟ أنا راضٍ عن فريقي في المباراة الماضية. نعم استقبلنا هدفًا من خطأ واضح، لكن هذا طبيعي في كرة القدم، يطلعلي واحد فنان يتريق! إحنا وصلنا كأس عالم وأمم إفريقيا بتعب ومن غير هزيمة، والمرحلة المقبلة أصعب، والمستوى اللي هنلعب فيه أقوى من اللي فات".