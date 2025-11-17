مصرع عامل وطفلة في سمالوط صعقًا بالكهرباء في حادثين منفصلين

لقي عامل وطفلة مصرعهما صعقًا بالكهرباء في حادثين منفصلين، بمركزي سمالوط شرق وسمالوط غرب، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من الرائد محمد أبو العزايم، رئيس مباحث سمالوط شرق، بوقوع حادث على طريق الصفصافية بمركز سمالوط شرق، أسفر عن وفاة عامل داخل مغسلة سيارات أثناء تأدية عمله.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العامل، أحمد ماهر حسن، 30 سنة، ومقيم بشارع سوق الخضار سمالوط شرق، كان يقوم بعملية تنظيف إحدى المركبات، قبل أن يتعرض لصعق كهربائي مفاجئ أدى إلى وفاته في الحال. فور وقوع الحادث، انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى التخصصي، فيما بدأت الجهات المختصة إجراء التحريات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث والتأكد من وجود وسائل الأمان بالمغسلة.

وفي حادث آخر، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمصرع طفلة صغيرة داخل منزلها نتيجة تعرضها لصعق كهربائي أثناء لهوها بقرية دير سمالوط.

وأكدت التحريات الأولية أن الطفلة تدعى مكة نادي، 5 سنوات، لامست مصدر كهرباء غير مؤمن داخل المنزل، ما تسبب في وفاتها على الفور. تم نقل جثمانها إلى المستشفى التخصصي، وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية الذين أكدوا ضرورة توعية الأسر بخطورة الأسلاك المكشوفة والأجهزة الكهربائية غير المعزولة.

من جانبها، حررت الأجهزة الأمنية محضرين بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت ندب الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة المركز، لمعرفة أسباب الوفاة في الحالتين، مع تكليف فريق من المباحث بفحص وسائل الأمان بمكان الحادث الأول.

ودعت الجهات المختصة المواطنين وأصحاب المنشآت إلى ضرورة مراجعة التوصيلات الكهربائية وضمان سلامتها، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.



