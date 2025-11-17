كامل الوزير عن تفاصيل إنشاء ميناء شرق بورسعيد: الرئيس السيسي قال لي ربنا هيقوينا

تحدث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، عن تفاصيل إنشاء ميناء شرق بورسعيد، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن الرئيس وجه بإنشاء ميناء شرق بورسعيد، بعد إنهاء مشروع أنفاق قناة السويس مباشرة.

وذكر أنه توجه إلى المنطقة بـ«لودر» لمعرفة كيفية التخطيط للميناء، معقبًا: «اللودر غرز في الأرض اللي عملنا فيها الميناء، ولما جبنا بلدوزر عشان نشد اللودر غرز»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن المنطقة كانت بحاجة لبناء أرض من أجل بناء الميناء عليها، مشيرًا إلى وضع حجر الأساس لميناء شرق بورسعيد في 28 نوفمبر 2015.

وأضاف: «قلت للرئيس السيسي الأرض صعبة وهتاخد فلوس كتير، قال لي: اسمع الكلام إن شاء الله ربنا هيقوينا، ومطلوب مننا كتير، ومينفعش الموانئ بتاعتنا تفضل كده».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي طلب لقاءه بعد صلاة الفجر في قيادة القوات الجوية، وشدد على ضرورة عدم الاستعانة بشركات أجنبية لبناء الموانئ المصرية.

وأوضح أن ميناء شرق بورسعيد أصبح الثالث عالميًا في تداول الحاويات، بعدد 3.8 مليون حاوية سنويًا.