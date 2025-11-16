اتحاد الغرف السياحية: مصر أغلى من منافسيها بـ 125 دولارا قبل مغادرة السائح لبلده

طالب حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ببدء العمل على شبكة الطرق التي تخدم المنظومة للسياحية لاستيعاب مستهدف الـ 30 مليون سائح، قائلا: «أنشأنا طرقا ممتازة للمصريين، لكننا لم ننشئ طرقا للسياحة».

وأضاف خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» أن طريق مرسى علم، وأسوان-أبو سمبل لا تزال فردية، كما لا يوجد ربط بين مرسى علم وأسوان ويتطلب رفع الكفاءة الحالية للطريق القائم، مشيرا إلى تقديم الاتحاد خطة بشأن الطرق الحيوية للسياحية .

وكشف أن مصر أغلى من منافسيها كتركيا وتونس وإسبانيا واليونان بـ 125 دولارا للفرد «قبل أن يبدأ السائح رحلته ويحجز الطائرة والفندق»، قائلا: «هناك فرق بين مصر والدول المنافسة حوالي 125 دولارًا للفرد، قبل أن يغادر السائح من بيته، فنحن أغلى منهم بهذا الرقم، نريد أن نكون مثلهم».

وشدد أن دولا منافسة مثل تركيا والمغرب واليونان تقدم تأشيرات مجانية للأوروبيين، خاصة أن الزيادة في الرسوم قد تدفع أسرة مكونة من أربعة أفراد لتغيير وجهتها إلى دولة أخرى، موضحا أن فارق التكلفة يرجع إلى رسوم المطارات والتأشيرة والتموين.