ترامب: سنبيع طائرات إف -35 للسعودية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيبيع طائرات إف-35 للسعودية عشية زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن، وأشاد بشراكة المملكة.

وقال ترامب عندما سُئل عما إذا كان سيبيع الطائرات للسعودية "سأقول إننا سنفعل ذلك، سنبيع طائرات إف‑35".

وكان من المتوقع أن يصل ولي العهد السعودي، الذي من المقرر أن يزور البيت الأبيض غدا الثلاثاء، وفي جعبته قائمة طلبات تتضمن الحصول على ضمانات رسمية من ترامب تحدد نطاق الحماية العسكرية الأمريكية للمملكة، بالإضافة إلى اتفاق لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف‑35 أمريكية الصنع، وهي من أكثر الطائرات تقدما في العالم.