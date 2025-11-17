كامل الوزير يكشف كواليس بيان الرئيس السيسي بشأن الانتخابات: قال لنا إمبارح معنديش مشكلة إنها تتلغي

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، إن موضوع انتخابات مجلس النواب وما شهدته من تجاوزات يراود الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ نحو 3 أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «الرئيس تحدث في الموضوع معنا أمس، وقال بمنتهى الصراحة معنديش مانع أبدًا إني ألغي وأعيد كل الانتخابات».

وذكر أن الرئيس أكد أنه لا يعارض إلغاء الانتخابات طالما لم تعبر عن رأي المواطن المصري، وتفرز مجلس نواب شرعي وغير مطعون فيه، وقادر أن يقود العملية التشريعية في البلد بنزاهة وكفاءة في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، يطلع على التقارير ومواقع التواصل ووسائل الإعلام باستمرار، وينحاز إلى الشفافية والصراحة والمكاشفة.

وأكمل: «الرئيس باستمرار يفكر في مصلحة شعبه، ويكون له أحسن برلمان وأحسن اختيار، وألا نقل عن أي ديمقراطيات كبيرة في كل الدنيا».

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي عبر صفحته بمنصة فيسبوك: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين».

وأضاف: «هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها».

وتابع الرئيس: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية».

ودعا الرئيس السيسي، أن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.

كما دعا إلى ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

وتابع الرئيس: «أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية».