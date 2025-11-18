مندوب الجزائر أمام مجلس الأمن: حان الوقت لإعادة إعمار غزة

قال عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، مساء الاثنين، إن الدول العربية والإسلامية دعمت مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.
وأضاف بن جامع، أمام جلسة مجلس الأمن، أن العدالة للشعب الفلسطيني هي شرط السلام في الشرق الأوسط، مشدداً على دعم حق تقرير المصير.٣
ودعا مندوب الجزائر إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون تأخير، وبدء إعادة الإعمار.
واعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين، القرار الأمريكي بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، بحسب موقع الشرق الاخباري.
وأقر المجلس القرار بأغلبية 13 صوتاً من أصل 15، مع امتناع عضوين عن التصويت.