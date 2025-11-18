مندوب الجزائر أمام مجلس الأمن: حان الوقت لإعادة إعمار غزة

كامل الوزير: القطار السريع سيغير وجه مصر

الوطنية للانتخابات: إعداد جدول تكميلي في حال قبول الطعون.. والإلغاء سيكون كليا أو جزئيا

عبد المنعم سعيد: إعادة النظر في النظام الانتخابي ضرورة بعد المرحلة الأولى

فريد زهران: بيان الرئيس السيسي أثار الأمل بعد طول صبر ومعاناة مع وقائع المعركة الانتخابية