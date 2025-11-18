جهاز حماية المستهلك: 8 أيام متوسط الاستجابة لشكاوى المواطنين وبعضها يُحل خلال ساعات

قال إسلام الجزار المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز خفض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين لمتوسط 8 أيام، بعد أن كانت 20 يومًا في السابق، مضيفًا أن بعض الشكاوى الواردة بشأن السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية تحل خلال ساعات.

وأضاف في لقاء خاص على برنامج "ستديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن استقرار سلاسل الإمداد، وسعر الصرف، أدى لقيام التجار ومراكز الخدمة بالوفاء بالتزاماتهم وحل شكاوى المواطنين.

وتابع أن بعض الشكاوى التي يقدمها بعض المواطنين لا يكون لهم الحق فيها، قائلًا: "في نوع من الشكاوى المواطن ملوش حق ومش عارف حقه فين".

وذكر أن الجهاز في هذه الحالات يوضح الموقف للمواطن، ويتواصل الشركات أو التوكيلات لتقديم أي نوعٍ من الدعم لهؤلاء العملاء، مع معلقًا: "مقدرش أقوله ملكش حق".

وأشار إلى أن الجهاز استقبل 220 ألف شكوى خلال العام الماضي من مختلف القطاعات، موضحًا أن شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية تصدرت المشهد.

وتابع أنه وفق التوزيع الجغرافي كانت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية الأكثر في تقديم الشكاوى.

وأوضح أن الشكاوى من السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية تتنوع بين عدم الالتزام بالضمان، وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة لعدم توفير قطع الغيار اللازمة، مضيفًا أنا اضطراب سلاسل الإمداد عالميًا، وعدم توافر العملة الصعبة خلال الفترة الماضية، أدى لارتفاع أعداد الشكاوى.