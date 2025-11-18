قال سامح السيد رئيس غرفة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن انخفاض سعر طبق البيض جاء نتيجة للتوجيهات الرئاسية بإنشاء لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن، برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة، بعد أزمة الأعلاف التي شهدتها الدولة منذ عاميين.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "ستديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة قامت إزالة العقبات التي أعاقت وصول مدخلات الانتاج من الموانئ لمصانع الأعلاف، بالإضافة لوفرة الدولار وتوفيره لجميع المستوردين، ما أدى إلى وفرة الإنتاج واستقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم.

وأشار إلى أن نسبة الفائض في الإنتاج الدجني هي 15%، وبالنسبة لإنتاج البيض فتترواح بين الـ20 والـ25%، مضيفًأ انخفاض سعر الكتكوت من 50جنيهًا لأقل من 10جنيهات.

وأوضح أن تحديد الأسعار مرتبط بحركة العرض والطلب الحقيقية في الأسواق، مشيرًا إلى أن التدني الكبير في الأسعار يؤثر سلبًا على المنتجين وأصحاب مزارع الدواجن، خصوصًا صغار المنتجين الذين يمثلون 30% من قطاع الدواجن.

ودعا وزير الزراعة، وجهاز مستقبل مصر _ العامل على التخطيط المستقبل القادم في جميع الصناعات _ ،لاستحداث بورصة للدواجن على غرار بورصة بنها المغلقة منذ 12 عامًا، لعرض السعر العادل والحقيقي للمنتج والمستهلك المصري، للوقاية من السماسرة المتحكمين في الأسعار.