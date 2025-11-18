قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الاحتياطي الاستراتيجي من الأسمدة يتجاوز 350 ألف طن، استعدادا للموسم الشتوي.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» إلى إصدار تكليفات للجمعيات الزراعية ببدء صرف «شيكارتين سماد» لكل فدان كمرحلة أولى، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الحصر الزراعي.

أكد أن الدولة تحافظ على أسعار الأسمدة للموسم الشتوي عند 4500 جنيه للطن، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز، مشيرا أن استمرار الوزارة في توريد الأسمدة بهذا السعر المدعم للحيازات التي تصل مساحتها إلى 25 فدانا.

وشدد على جاهزية الوزارة لتنفيذ ميكنة لـ 2.5 مليون فدان خلال الموسم الحالي في جميع قرى الريف المصري، بالإضافة إلى 25 ألف «حقل إرشادي» على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الميكنة تشمل مراحل الزراعة، بداية من تجهيز الأرض بالليزر، واستخدام «السطارات» والإرشاد الزراعي، مشيرا إلى استمرار مبادرة «ازرع»، بالتنسيق مع وزارة التضامن، والتي تستهدف صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجا بتوفير تقاوي القمح بنصف الثمن.

ووجه نداءً للمزارعين بضرورة الحصول على التقاوي من مصادرها المعتمدة، سواء من الجمعيات الزراعية أو شركات وزارة الزراعة، لضمان الحصول على أصناف محسنة وراثيا، تتميز بإنتاجيتها العالية، وقدرتها على تحمل العوامل الجوية، واستهلاكها المنخفض للمياه.