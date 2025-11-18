يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبالا رسميا اليوم الثلاثاء، وذلك خلال زيارة من المتوقع أن تدفع قدما باتفاق على بيع مقاتلات إف-35 وبمجموعة من الاتفاقات التجارية مع المملكة.

وستكون هذه أول زيارة لولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018، حيث ستكون حفاوة الاستقبال التي سيحظى بها ولي العهد السعودي في واشنطن أحدث علامة على تعافي العلاقات بين البلدين بعد توتر شديد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وسيجري بن سلمان خلال زيارة البيت الأبيض محادثات مع ترامب في المكتب البيضاوي، ويتناول الغداء في غرفة اجتماعات الرئيس الأمريكي، ويحضر عشاء رسميا في المساء.

ويأمل ترامب في الاستفادة من تعهد السعودية باستثمار 600 مليار دولار الذي قدمته خلال زيارته لها في مايو.

وقال مسئول كبير في البيت الأبيض لـ"رويترز" إن من المتوقع إبرام اتفاقات أمريكية سعودية في قطاعات التكنولوجيا والصناعات التحويلية والدفاع وغيرها.

وقال ترامب لصحفيين، أمس الاثنين: "سنبيع مقاتلات إف-35 للسعودية التي طلبت شراء 48 منها".