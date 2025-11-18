ترامب: احتمال استبعاد كاليفورنيا من استضافة مباريات المونديال وارد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال نقل مباريات كأس العالم 2026 المقررة إجراؤها في ولاية كاليفورنيا إلى ولاية أخرى في حال لم تتمكن الإدارة المحلية هناك من ضبط الأمن.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، خلال استضافته رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو في البيت الأبيض، مساء الاثنين.

وقال ترامب في هذا الصدد: "إذا رأينا ما يشير إلى احتمال حدوث مشاكل أثناء المباريات، فإنني سأطلب نقل المباريات إلى ولاية أخرى فهناك العديد من الولايات ترغب في استضافة المباريات".

وأعرب ترامب عن رغبته في أن تُجرى مباريات المونديال في "أجواء سلمية بعيدة عن كافة المشاكل وأعمال الشغب".

وتأتي تصريحات ترامب في ظل توتر وخلافات بينه وبين حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم على خلفية إجراءات الإدارة الأمريكية القمعية تجاه الاحتجاجات الداعمة للمهاجرين غير النظاميين.

وبين فترة وأخرى، تشهد عموم كاليفورنيا ولوس أنجلوس، أكبر مدنها، مظاهرات ضد فرق دائرة حرس الحدود التي تشن حملات ضد المهاجرين غير النظاميين.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نسخة 2026 من بطولة كأس العالم بالتشارك مع المكسيك وكندا، حيث تنطلق البطولة يوم 11 يونيو المقبل وتستمر حتى 19 يوليو 2026.

ومن المتوقع أن يتوجه أكثر من 8 ملايين من مشجعي كرة القدم إلى الولايات المتحدة لحضور البطولة.