أكد صالح جمعة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حامد حمدان، لاعب بتروجت، اقترب من الانتقال إلى النادي الأهلي في الوقت الحالي رغم مفاوضات نادي الزمالك لضمه.

وقال صالح جمعة في تصريحات لقناة أون سبورت: "حامد حمدان بمثابة أخي، هو قريب مني جدًا، وأعرفه شخصيًا وهو من اللاعبين المميزين جدًا".

وأضاف: "وكيل حمدان هو نفسه وكيلي أيضًا، وأعتقد بنسبة كبيرة أن الأهلي هو الأقرب لضم حامد حمدان وهذه هي ميول وكيل اللاعب".

وأكمل: "وكيل حامد حمدان يرغب أن ينضم اللاعب إلى الأهلي الذي يمتلك كل المواصفات التي يحتاجها أي لاعب".

وبسؤاله عن رأيه في أداء أحمد سيد زيزو مع الأهلي، رد صالح جمعة، قائلًا: "أداء زيزو في تصاعد مستمر، البداية كانت صعبة إلى حد ما مع الأهلي، ولكن هذا طبيعي بسبب الضغوط التي كان يتعرض لها".

وأتم: "سعيد جدا أن زيزو أصبح مؤثرا مع الأهلي".