أعلن مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، استشهاد أسير فلسطيني محرر بعد أسبوع واحد من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المكتب في بيان إن الأسير المحرر خالد الصيفي، من مخيم الدهيشة في بيت لحم، استشهد بعد أسبوع من الإفراج عنه، مشيرًا إلى أنه خرج من السجن وهو يعاني وضعًا صحيًا صعبًا، بحسب ما أوردته وكالة «صفا».

ونعت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، الأسير المحرر البالغ من العمر 67 عامًا، موضحتين أنه أُفرج عنه من «عيادة سجن الرملة» وهو في حالة صحية بالغة الخطورة.

وذكرت المؤسستان أن الصيفي كان قد أمضى أربعة أشهر في اعتقاله الإداري الأخير، وأنه اعتُقل إداريًا مرتين منذ بدء الحرب، رغم تقدمه في السن وحاجته الماسة للرعاية الطبية.

وأضاف البيان أنه منذ الإفراج عنه كان يرقد في المستشفى الاستشاري بوضع صحي حرج، نتيجة ما تعرض له من تدهور صحي خلال فترة احتجازه، مؤكدًا أن حالته تعكس ما وصفته المؤسستان بسياسات الإهمال الطبي بحق الأسرى.

وحملت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاته، معتبرتين أن ما جرى يأتي في سياق سياسات الاعتقال والإهمال الطبي