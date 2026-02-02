الصفدي لوزير خارجية إيران: الأردن لن يكون ساحة حرب في أيّ صراع إقليمي

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيّا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جرى خلاله بحث عدد من القضايا الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وبحث الوزيران التطورات المرتبطة بالملف النووي الإيراني، حيث أكّد الصفدي ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار سبيلًا لحل الملف، ودعم المملكة كلّ الجهود المُستهدِفة خفض التصعيد وإنهاء التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، بحسب قناة المملكة.

وأكّد الصفدي موقف المملكة الإردنية الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي.

وشدّد على أنّ الأردن لن يكون ساحة حرب في أيّ صراع إقليمي أو منطلقًا لأيّ عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأيّ جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدّى بكلّ إمكاناته لأيّ محاولة لخرق أجوائه.

وثمّن عراقجي مواقف الأردن وجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتشاور إزاء التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء التوتر وتفعيل الحوار لتحقيق ذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا أن أسطولا ضخما يتجه إلى المنطقة المحيطة بإيران، بقيادة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وسط توتر بين الدولتين بسبب الخلاف حول برنامج إيران النووي وأنشطتها الإقليمية، إضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

من جانبه ،حذر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الولايات المتحدة من أنه إذا "بدأوا حربا، فإنها هذه المرة ستكون حربا إقليمية".