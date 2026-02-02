خليفة حفتر يجري محادثات في باكستان

وصل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، يرافقه نائبه الفريق أول ركن صدام حفتر، إلى جمهورية باكستان الإسلامية في زيارة رسمية، تلبيةً لدعوة من الجانب الباكستاني.

ونقلت المنصه الاعلامية التابعة للجيش الليبي مراسم استقبال رسمية لحفتر والوفد المرافق له، حيث كان في مقدمة مستقبليه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، إلى جانب عدد من كبار قيادات القوات المسلحة الباكستانية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للتنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الجانبين.

وتندرج هذه الزيارة ضمن تحركات دبلوماسية وعسكرية تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات العسكرية في البلدين

يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، أبرم منير صفقة أسلـحة مع صدام حفتر بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار، تضمنت مقاتلات جيه.إف-17 وطائرات تدريب.