عمر فرج يعود إلى السويد بعد رحيله عن الزمالك

أعلن نادي هالمستاد السويدي تعاقده رسميًا مع المهاجم عمر فرج، لاعب الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

ووقّع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على عقد يمتد لمدة موسمين ونصف، في خطوة تهدف إلى تدعيم الخط الأمامي للفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد في الدوري السويدي الممتاز.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد خلاله عودة عمر فرج إلى الدوري السويدي، مشيرًا إلى أن اللاعب أنهى ارتباطه بالزمالك قبل إتمام الصفقة. وجاء في البيان: «يعود عمر فرج، الذي كان يلعب مؤخرًا لنادي الزمالك المصري، إلى الدوري السويدي الممتاز بعد فسخ عقده مع الزمالك».

ويُعد فرج اسمًا مألوفًا لجماهير الكرة السويدية، بعدما سبق له تمثيل ناديي أيك ستوكهولم ودجرفورس، حيث قدم مستويات لافتة ساهمت في بروزه كمهاجم واعد قبل خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

من جانبه، أعرب جيسبر ويستربيرغ، مدير نادي هالمستاد، عن سعادته بإتمام الصفقة، مؤكدًا أن اللاعب كان من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة التعاقدات. وقال: «كنا نبحث عن لاعب يمتلك مواصفات عمر. إنه مهاجم قوي ويجيد الأدوار الدفاعية والهجومية على حد سواء. ورغم صغر سنه، فإنه يتمتع بخبرة جيدة نتيجة اللعب خارج السويد وعلى أعلى مستوى محليًا».

ويمثل انتقال عمر فرج عودة جديدة إلى أجواء الكرة السويدية، في محاولة لاستعادة بريقه وتقديم إضافة هجومية لفريقه الجديد، بعد تجربة قصيرة في الملاعب المصرية بقميص الزمالك.