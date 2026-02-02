سفير بريطانيا بالقاهرة يشيد بفتح معبر رفح: سيخفيف من حدة الوضع المتفاقم في غزة

- ريتشاردسون: مستمرون في التنسيق الوثيق مع مصر والشركاء دعماً لجهود تعزيز الوصول الإنساني المستدام

رحّب سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة مارك برايسون ريتشاردسون، بفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، مؤكدًا أنها خطوة جوهرية تُمكّن عددًا من الفلسطينيين من ذوي الحالات الطبية الحرجة من تلقي الرعاية اللازمة في مصر، وتسهم في التخفيف من حدة الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة.

وقال ريتشاردسون، في بيان، إن المملكة المتحدة تشيد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر، وبجهودها المتواصلة في استقبال الحالات الطبية التي تم إجلاؤها من القطاع، إلى جانب دعمها الإنساني الذي يمثل ركيزة أساسية في التعامل مع الأزمة.

وأضاف أن الحاجة ما تزال قائمة لبذل المزيد من الجهود، مشددًا على ضرورة السماح بدخول كميات أكبر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، نظرًا لضخامة الاحتياجات.

وطالب السفير إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على تدفق المساعدات بشكل فوري، بما يضمن دخول المواد الغذائية والإمدادات الطبية وسائر الاحتياجات العاجلة دون تأخير.

وأكد أهمية تمكين المنظمات الإنسانية الدولية ومنظمات المجتمع المدني من العمل بأمان وفاعلية على الأرض.

واختتم بالتأكيد على أن المملكة المتحدة ستواصل التنسيق الوثيق مع مصر والشركاء الإقليميين دعمًا لجهود تعزيز الوصول الإنساني المستدام، والتزامًا بكافة المساعي الرامية إلى تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة.