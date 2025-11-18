الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكولا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق تحيا مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق تحيا مصر، بحضور الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواكبة التطور المتلاحق في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم لتعظيم الإستفادة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجليانس"، بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية بما يدعم تقدم الوطن في جميع المجالات.

وفي ختام المراسم، أعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تقديره للتعاون المثمر والجهد المبذول لنجاح تنفيذ المبادرة التي تلقى جميع أوجه الدعم والاهتمام من القيادة السياسية.

ويهدف البروتوكول، إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم عملية التحول الرقمي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية بما يلبي طموح الشباب المصري، ويسهم في تأهيله وفقا لمتطلبات سوق العمل، باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للحاق بركب التطور المتلاحق في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.