 الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكولا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق تحيا مصر - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 10:38 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكولا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق تحيا مصر

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 10:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 10:32 ص

وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق تحيا مصر، بحضور الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواكبة التطور المتلاحق في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم لتعظيم الإستفادة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجليانس"، بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية بما يدعم تقدم الوطن في جميع المجالات.

وفي ختام المراسم، أعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تقديره للتعاون المثمر والجهد المبذول لنجاح تنفيذ المبادرة التي تلقى جميع أوجه الدعم والاهتمام من القيادة السياسية.

ويهدف البروتوكول، إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم عملية التحول الرقمي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية بما يلبي طموح الشباب المصري، ويسهم في تأهيله وفقا لمتطلبات سوق العمل، باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للحاق بركب التطور المتلاحق في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك