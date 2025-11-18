تراجعت أسعار الذهب، خلال التدولات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، للجلسة الرابعة على التوالي، وسط ضغوط ناتجة عن قوة الدولار وتراجع رهانات الأسواق على إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض معدلات الفائدة خلال الشهر المقبل.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.6% ليصل إلى 4019.87 دولار للأوقية، فيما تراجعت عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر بنحو 1.5% لتسجل 4011.30 دولار للأوقية.

وقال إدوارد ماير، المحلل في شركة "ماركس"، إن الدولار كان أقوى بعض الشيء اليوم، كما جرى تقليص جزء من المراكز المضاربية خلال الأسبوع الماضي، مضيفا أن سوق الذهب تتجه حاليا نحو التماسك، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

وظل الدولار، مستقرا أمام العملات الرئيسية بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، وهو ما يزيد من كلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وجاءت الضغوط على المعدن الأصفر بعد توصل المشرعين الأمريكيين الأسبوع الماضي إلى اتفاق ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وقد أدى غياب البيانات الاقتصادية الرسمية خلال فترة الإغلاق إلى تقليص التوقعات بخفض جديد لمعدلات الفائدة في ديسمبر.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، وفي مقدمتها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، بحثا عن دلائل إضافية حول قوة الاقتصاد الأمريكي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.2% إلى 49.58 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1% إلى 1517.73 دولار، بينما هبط البلاديوم 1.5% إلى 1372.05 دولار.