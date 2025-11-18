مصر للطيران للخدمات الأرضية توقع عقدا جديدا للمناولة مع شركة SKY HORIZON

وقعت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عقداً جديداً للمناولة الأرضية مع شركة SKY HORIZON؛ إحدى الشركات المصرية الناشئة في مجال وكالات الطيران.

يأتى ذلك على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2025، فى إطار خطط الشركة للتوسع وتعزيز منظومة خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية.

وشهد مراسم التوقيع الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، فيما وقع عن مصر للطيران خالد عطوة رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وعن شركة SKY HORIZON علي التلاوي رئيس مجلس إدارتها.

وأكد خالد عطوة، أهمية هذا العقد في دعم مكانة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية باعتبارها أكبر مقدم لخدمات المناولة الأرضية في مصر، حيث تستحوذ على نحو 75% من سوق الخدمة الأرضية.

وأوضح أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق خدماتها وتحسين جودة الأداء، بما يلبي تطلعات العملاء ويتماشى مع التطور المستمر في صناعة الطيران.

من جهته، أعرب علي التلاوي عن سعادته بالتعاون مع مصر للطيران للخدمات الأرضية، مشيراً إلى الثقة الكبيرة في كفاءة الشركة وخبراتها الممتدة في تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات سوق الطيران المتنامي.

وتعد شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية من الشركات الرائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية داخل مصر، حيث تقدم باقة متكاملة من الخدمات تشمل تحميل وتفريغ الأمتعة، وخدمات الركاب، وصيانة وحدات التحميل، وغيرها من الخدمات الأساسية التي تضمن تشغيل الرحلات الجوية بكفاءة وأمان.