وزير الخارجية الألماني يواصل جولته في البلقان بزيارة صربيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية

يواصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الثلاثاء جولته في منطقة البلقان بزيارة دولتي الجوار المتوترة علاقاتهما، صربيا وكوسوفو.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الألماني نظيره الصربي ماركو دجوريتش في العاصمة الصربية بلجراد. وكان فاديفول التقى مساء أمس الاثنين رئيس الجمهورية ألكسندر فوتشيتش، الذي يثير الجدل باستمرار بسبب علاقاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقيادة الصينية في بكين.

ويتوجه فاديفول بعد ذلك إلى كوسوفو، حيث يعتزم الاجتماع في العاصمة بريشتينا مع الرئيسة فيوسا عثماني، كما من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بالإنابة ألبين كورتي. وتشهد كوسوفو توترات متكررة بين المجموعتين السكانيتين الألبانية والصربية، وكذلك مع دولة الجوار صربيا.

ويعتزم الوزير أيضا زيارة الجنود الألمان المشاركين في بعثة "كفور" التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في كوسفو للحفاظ على النظام العام في البلاد. وتتواجد القوات المسلحة الألمانية في كوسوفو منذ يونيو 1999، في أطول مهمة خارجية لها حتى الآن. وتستطيع ألمانيا نشر ما يصل إلى 400 جندي هناك، ويبلغ عددهم حاليا نحو 350 جنديا.

وفي المساء، يختتم فاديفول جولته التي استمرت عدة أيام وشملت الدول الست الطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في غرب البلقان، بزيارة سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية، حيث يعتزم الاجتماع أولا بوزير الخارجية تيمكو موتشونسكي، ثم برئيس الوزراء هريستيان ميكوسكي.

واستهل فاديفول جولته في البلقان مساء أول أمس الأحد بزيارة البوسنة والهرسك، ثم مونتيجيرو وألبانيا.