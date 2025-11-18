حماس: الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة بعمليات القصف

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الاحتلال يواصل حرب الإبادة على قطاع غزة بعمليات القصف.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "الأقصى"، أن آخر هذه الاعتداءات كان إلقاء قنبلة أمام مركز إيواء في قلب مدينة غزة.

وذكر أن الاحتلال يواصل عمليات النسف والتدمير وتقييد المساعدات وإغلاق معبر رفح.

ودعا متحدث حماس، الوسطاء والدول الضامنة والمجتمع الدولي إلى الضغط الفعلي على الاحتلال لوقف خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام بالاستحقاقات الواجبة عليه حسب الاتفاق.

شهد قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء، سلسلة واسعة من الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، بلغت 12 خرقًا موثقًا.

وشملت هذه الخروقات غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وتفجير آليات ونسف منازل، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال تعزيز انتشارها خلف "الخط الأصفر" شرقي مدينة غزة.

وتزامنت هذه الخروقات مع تصعيد ملحوظ في مختلف المناطق، خاصة شرقي غزة وخان يونس، ما يعكس تدهورًا متسارعًا في حالة الهدوء النسبي التي سادت خلال الأيام الماضية.