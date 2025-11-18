 حماس: الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة بعمليات القصف - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 10:41 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

حماس: الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة بعمليات القصف


نشر في: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 10:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 - 10:37 ص

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الاحتلال يواصل حرب الإبادة على قطاع غزة بعمليات القصف.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "الأقصى"، أن آخر هذه الاعتداءات كان إلقاء قنبلة أمام مركز إيواء في قلب مدينة غزة.

وذكر أن الاحتلال يواصل عمليات النسف والتدمير وتقييد المساعدات وإغلاق معبر رفح.

ودعا متحدث حماس، الوسطاء والدول الضامنة والمجتمع الدولي إلى الضغط الفعلي على الاحتلال لوقف خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام بالاستحقاقات الواجبة عليه حسب الاتفاق.

شهد قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء، سلسلة واسعة من الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، بلغت 12 خرقًا موثقًا.

وشملت هذه الخروقات غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وتفجير آليات ونسف منازل، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال تعزيز انتشارها خلف "الخط الأصفر" شرقي مدينة غزة.

وتزامنت هذه الخروقات مع تصعيد ملحوظ في مختلف المناطق، خاصة شرقي غزة وخان يونس، ما يعكس تدهورًا متسارعًا في حالة الهدوء النسبي التي سادت خلال الأيام الماضية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك