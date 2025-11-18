وزير النقل: طريق مصر - تشاد محور استراتيجي لتعزيز التواصل

* الوزير: جار التنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء مزارع حيوانية في تشاد

شارك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في اجتماع اللجنة المصرية - التشادية المشتركة، بحضور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، وعبد الله صابر فضل، وزير خارجية جمهورية تشاد، ومحمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن الجانب التشادي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني، ووزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني، ووزير الصحة العامة والوقاية، ووزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق، ووزير المياه والطاقة، ووزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة التشادية.

وعقد وزير النقل، على هامش اجتماع اللجنة المصرية التشادية المشتركة اجتماعا موسعا مع وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق التشادي أمير إدريس، ووزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني التشادي عبدالرحيم الطيب، ومدير عام الوكالة القومية للاستثمار والصادرات، بحضور اللواء حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، وسيد متولي رئيس الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير النقل، قوة العلاقات التي تربط بين الجانبين المصري والتشادي، منوها إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتعظيم التعاون مع الدول الأفريقية ومنها دولة تشاد الصديقة.

وأوضح أن الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية، التي نفذت مشروعات عملاقة في مصر وخارجها، على استعداد تام لتنفيذ مختلف المشروعات في تشاد والمشاركة في نهضتها التنموية خاصة مع ما تتمتع به الشركات المصرية من إمكانيات كبيرة وخبرة متميزة في افريقيا حيث يمكنها تنفيذ المشروعات الكبرى في العديد من المجالات كالبنية التحتية، ومشروعات النقل والمناطق الصناعية.

وأشار الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، إلى تجربة الناجحة الحالية لشركة المقاولون العرب في تنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجال البنية التحتية بتشاد وهو يجسد كفاءة وقدرة الشركات المصرية على تنفيذ مختلف المشروعات باعلى مقاييس الجودة، موضحا أن التطلع لانطلاق تعاون كبير بين الجانبين في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والصناعية والزراعية.

ومن جانبه، أعرب وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق بجمهورية تشاد، عن سعادته بزيارة مصر ومشاهدة حجم التطور الهائل الذي تشهده مصر في شتى المجالات.

واعتبر أن التجربة المصرية تجربة رائدة وأن الجانب التشادي يولي أهمية كبيرة للتعاون مع الجانب المصري في شتى مجالات النقل للاستفادة من الخبرة الكبيرة لمصر في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والنقل وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بتشاد.

وأكد الوزير التشادي، أن الحكومة التشادية تولي أهمية كبرى للطريق البري مصر تشاد والذي يعتبر جسرا للتعاون التجاري والاقتصادي ليس فقط لهذا الجيل ولكن للأجيال القادمة، وسيمثل نقطة انطلاقة هامة وكبرى للتعاون بين البلدين.

وخلال الاجتماع، تمت متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الطريق البري بين مصر وتشاد مرورا بليبيا بطول 2570 كم، حيث يجري حاليا إنشاء طريق (شرق العوينات / الكفرة، بطول 370 كيلو مترا والذي يمثل مسار الطريق داخل حدود الدولة المصرية ووصلت نسبة التنفيذ 15٪.

ووقعت شركة المقاولون العرب، مذكرة تفاهم مع الجانب الليبي لإعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ المسافة من الحدود المصرية / الليبية حتى الحدود الليبية / التشادية بطول 390 كيلو مترا، بالإضافة إلى توقيع الشركة مذكرتي تفاهم مع الحكومة التشادية لتنفيذ المسافة من الحدود الليبية / التشادية حتى أم الجرس بطول 550 كم، وجار حاليا تنفيذ أعمال الرفع المساحي لها، والمسافة من أم الجرس حتى ابشا بطول 380 كيلو مترا، وجار بدء أعمال تنفيذ الجسر الترابي، أما المسافة من ابشا وحتى العاصمة التشادية انجامينا بطول 880 كم قائمة وبحالة جيدة.

. إنشاء منفذ الكفرة البري

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه يجري حاليا إنشاء منفذ الكفرة البري على الحدود المصرية / الليبية؛ ليكون منفذا لحركة التبادل التجاري بين مصر وتشاد، ويمثل أهمية اقتصادية ولوجيستية لتشاد من خلال توفير أقصر طريق إلى البحر يفتح أسواقا ضخمة، ويدعم التنمية والأمن ويعزز الدور الإقليمي للبلدين.

وقال إن مصر تعتبره محورا استراتيجيا لتعزيز التواصل بين شمال ووسط افريقيا وفتح آفاق جديدة للتجارة البينية، وخدمة حركة الأفراد والبضائع بصورة غير مسبوقة.

وأضاف الوزير، أن أبرز القطاعات التي بها فرص لتعزيز التعاون بين مصر وتشاد تشمل قطاع الثروة الحيوانية اللحوم وتصنيعها وهو قطاع حيوي ويتضمن اقامة مجازر آلية مشتركة وفق أعلى معايير الجودة، وتصنيع اللحوم المبردة والمجمدة ومنتجات اللحوم المعالجة.

وأكد أنه جار التنسيق مع القطاع الخاص المصري للعمل على إنشاء مزارع حيوانية ومجازر آلية في تشاد، وقطاع الالبان والجبن والذي يتضمن إنشاء مصانع لمعالجة الألبان وإنتاج الجبن بمختلف أنواعها، وتطوير مراكز لجمع الألبان واختبار الجودة، ونقل الخبرات المصرية في تقنيات التعبئة الحديثة، والتجفيف لتحويلها إلى لبن أطفال.

* التعاون في صناعة الجلود

ونوه إلى التعاون في صناعة الجلود من خلال الاستفادة من الثروة الحيوانية في تشاد لإقامة مصانع للجلود المدبوغة والمنتجات الجلدية، فضلا عن الصناعات الدوائية والبيطرية، والتعاون في إنتاج الأدوية البيطرية والمطهرات، وإنشاء معامل مشتركة للرقابة على اللحوم والألبان، ودعم منظومات الصحة الحيوانية، إلى جانب الصناعات الزراعية والتكامل الغذائي والتي تتضمن مصانع للأعلاف وصوامع التخزين، وتصنيع المنتجات الزراعية مثل السمسم والفول السوداني والصمغ العربي.

ورحب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني التشادي، بهذه المشروعات، مؤكدا أن تشاد بها ثروة حيوانية هائلة من رؤوس الماشية والإبل والأغنام، وأنه من خلال التعاون مع الجانب المصري في إقامة مجازر آلية مشتركة وفق أعلى معايير الجودة وتصنيع اللحوم المبردة والمجمدة ومنتجات اللحوم المعالجة وانشاء مزارع حيوانية، سيشكل هذا التعاون نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكد وزير النقل، أن نطاق التعاون المشترك يمتد ليشمل رؤية طموحة للتعاون المستقبلي، تشمل تشكيل لجنة فنية مشتركة دائمة لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع طريق الربط البري بين مصر وتشاد، تكون معنية بوضع جدول زمني تنفيذي مشترك للقطاعات الثلاثة وحل أي تحديات أولا بأول، وتوسيع دور الشركات المصرية وفي مقدمتها المقاولون العرب لتنفيذ مشروعات بنية تحتية إضافية داخل تشاد، تشمل الطرق والمناطق اللوجيستية والموانئ الجافة، وإطلاق برامج تدريب مصرية للكوادر التشادية في مجالات هندسة الطرق والنقل والإشراف والتنفيذ دعما لبناء القدرات الوطنية التشادية.