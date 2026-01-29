روسيا: مستعدون لإجلاء موظفينا من محطة بوشهر النووية إذا تطلب الأمر

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، اليوم الخميس، عن رئيس المؤسسة النووية الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيف، قوله إن روسيا مستعدة لإجلاء موظفيها من محطة بوشهر النووية الإيرانية إذا لزم الأمر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ذكر العام الماضي أن مئات الروس يعملون في هذه المنشأة، وهي المحطة الوحيدة العاملة في البلاد لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، وقد بنتها موسكو لإيران.

وبحسب وكالة «رويترز»، تعمل روسيا حاليًا على بناء مزيد من المنشآت النووية في موقع بوشهر.

ولم تستهدف الضربة الأمريكية ضد منشآت نووية إيرانية في يونيو من العام الماضي محطة بوشهر. وحذر ليخاتشيف في ذلك الوقت من أن أي هجوم على الموقع قد يؤدي إلى كارثة مماثلة لكارثة تشرنوبل النووية عام 1986.

ولوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، لإيران بضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق للتخلي عن فكرة تطوير أسلحة نووية، وإلا فإن الهجوم الأمريكي التالي «سيكون أسوأ بكثير».

ونقلت الوكالة الروسية عن ليخاتشيف قوله: «نأمل بصدق أن يلتزم طرفا النزاع بتعهداتهما فيما يتعلق بحصانة هذه المنطقة (بوشهر)».

وأضاف: «لكن، كما يقولون، نحن نراقب الوضع عن كثب، بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وسنكون مستعدين لتنفيذ إجراءات الإجلاء إذا لزم الأمر».

وتنفي إيران سعيها إلى حيازة أسلحة نووية، فيما تقول روسيا إنها تدعم حق طهران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.