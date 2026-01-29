يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا كثيفًا من جمهور القراء منذ الساعات الأولى لبداية اليوم الثامن من فعالياته.

واصطف الجمهور بأعداد كبيرة أمام بوابات المعرض مع فتحها، وكذلك أمام شباك التذاكر، حيث ظهرت طوابير طويلة من الزوار. وتنوع الحضور بين فئات عمرية مختلفة، شملت الأطفال بمختلف أعمارهم، والشباب، وكبار السن.

ويستمر المعرض في استقبال الرحلات المتنوعة، سواء المدرسية أو الجامعية أو الزيارات الفردية، مع ملاحظة وجود حقائب سفر بصحبة بعض القراء، إلى جانب استمرار التواجد الأمني المكثف من رجال الشرطة لتنظيم دخول وخروج الجماهير.

واستقبلت أجنحة دور النشر المختلفة القراء منذ الساعات الأولى لليوم، وشهدت أجنحة دور النشر الحكومية إقبالًا كبيرًا، خاصة على مبادرة وزارة الثقافة «مكتبة لكل بيت»، إلى جانب العروض والخصومات التي تقدمها بعض دور النشر الخاصة للزوار.

يُذكر أن فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 افتُتحت في 21 يناير، وتستمر حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع.

وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية هذه الدورة، تقديرًا لقيمته الأدبية ودوره في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تكريمًا لمسيرته الإبداعية المؤثرة في وجدان أجيال من الأطفال.

وتحل رومانيا ضيف شرف المعرض هذا العام، وترفع الدورة شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، تعبيرًا عن مكانة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم وبناء الوعي.