التضامن تنظم زيارات لعدد من دور المسنين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي زيارات لعدد من دور المسنين، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والتي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير 2026.

واستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، 35 مسنا ومسنة من دار الخيرية الإسلامية لرعاية المسنين ودار يوم المستشفيات من القاهرة، ومن الجيزة دار أم هانى لرعاية المسنين.

ورافق كبار السن فريق عمل من الإدارة العامة لرعاية المسنين بالوزارة، وذلك بحضور طاقم إشراف متخصص من الدور وتواجد لفرق الهلال الأحمر المصرى لتقديم الرعاية لكبار السن ، حيث تم تنفيذ برنامج زيارة ثري للمسنين من خلال قطاع العمل بالمسنين بالوزارة.

وشاهدوا فى بداية الجولة فقرات حية فنية على المسرح المخصص لتقديم بعض الفعاليات بالمعرض، ثم قاموا بتفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية، حيث استمعوا إلى شرح توضيحى عن الجهود المقدمة.



وفى جناح الأزهر الشريف شارك المسنون الحضور والاستمتاع بمشاهدة عدد من العروض والتواشيح الدينية، كما تفقدوا الجناح الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى وتعرفوا على الخدمات والبرامج المقدمة وشاركوا فى الفعاليات المقدمة .

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد نظمت مؤخرا الاحتفال باليوم العربى للمسنين خلال يناير الجارى، ويأتى هذا فى إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي وجهودها المتعددة لرعاية كبار السن عبر برامج الحماية والرعاية.

ويبلغ عدد دور المسنين 184 في 22 محافظة، تستوعب 3657 مسنا ومسنة داخل الدور، ويرتكز تطوير منظومة رعاية المسنين على إعداد خطط رعاية فردية مبنية على تقييم صحي ونفسي واجتماعي شامل، وتدريب للكوادر القائمة على تقديم الخدمات.