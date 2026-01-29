 عثمان ديمبلي على رادار ليفربول لخلافة محمد صلاح - بوابة الشروق
الخميس 29 يناير 2026 3:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

عثمان ديمبلي على رادار ليفربول لخلافة محمد صلاح

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 3:22 م | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 3:22 م

كشفت تقارير صحفية عن استعداد نادي ليفربول للتحرك للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان، الفائز بجائزة «الكرة الذهبية» لأفضل لاعب في العالم عام 2025، لتعويض رحيل محتمل للنجم المصري محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري.

وتأتي هذه التحركات في ظل تولي الإسباني تشابي ألونسو تدريب الفريق خلفًا لآرني سلوت، ورغبة الإدارة في تجهيز صفقة قوية تضمن استمرار قوة الخط الهجومي للريدز.

وأوضحت شبكة «Fichajes» أن ديمبلي حريص على الانتقال إلى ليفربول، فيما يسعى النادي الإنجليزي لاستغلال وضع عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان، الذي لم يجدد بعد بسبب خلاف حول الراتب، لإتمام الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأمل ليفربول من خلال ضم ديمبلي الحفاظ على مستواه التنافسي محليًا وقاريًا، وتعويض أي فراغ محتمل قد يتركه محمد صلاح في صفوف الفريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك