وجّه النائب الوفدي الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رسالة إلى جموع أعضاء الحزب قبل انطلاق ماراثون انتخابات رئاسة حزب الوفد، شدد خلالها على أهمية الالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة.

وقال الهضيبي، في رسالته إلى أعضاء حزب الوفد وأبناء «بيت الأمة»، إن دقائق قليلة تفصل الحزب عن واحد من أهم الاستحقاقات الحزبية، على المستويات الداخلي والشعبي والعربي والدولي، نظرًا لما يحظى به حزب الوفد من مكانة تاريخية رفيعة ومكانة خاصة في قلوب المصريين.

وأضاف أن أنظار الجميع تتجه إلى حزب الوفد، معربًا عن ثقته الكاملة في وعي أبنائه، أحفاد الزعماء سعد باشا زغلول، والنحاس باشا، وفؤاد باشا سراج الدين، داعيًا إلى الالتزام بأقصى درجات الهدوء والحفاظ على روح المنافسة الشريفة التي تليق بعراقة «بيت الأمة»، ليكون الحزب نموذجًا يُحتذى به في الوعي والممارسة الديمقراطية.

وأكد سكرتير عام حزب الوفد، بصفته التنظيمية، أن أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة أو اللجوء إلى الهتافات المضادة سيُقابل بكل حسم، مشددًا على أن الحزب يمر بمرحلة مفصلية تتطلب تكاتف جميع أبنائه لتقديم نموذج انتخابي حضاري يعكس مكانة الوفد وتاريخه العريق.