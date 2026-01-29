شخصيات بارزة بالحزب الديمقراطي الأمريكي تدين الهجوم على إلهان عمر: أمر مخزٍ

أدانت شخصيات بارزة بالحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، الهجوم الذي تعرّضت له النائبة الديمقراطية من أصول صومالية إلهان عمر، أثناء إلقائها كلمة في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا.

وتعرضت إلهان عمر، الثلاثاء، لهجوم بسائل أثناء إلقائها كلمة أمام مواطنين في مينيابوليس، حيث أعلنت الشرطة القبض على المعتدي أنتوني كازميرتشاك (55 عاما)، وأن السائل هو "خل تفاح".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف النائبة عمر بأنها "غير كفء وبائسة وقمامة"، مشيرا إلى أن المهاجرين الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة دمروا مينيسوتا. ودعا إلى ترحيلها من البلاد.

وتعليقا على الهجوم، أعرب عمدة نيويورك الديمقراطي زهران ممداني، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، عن إدانته للهجوم "المقزز"، مشددا على أن عمر تعرضت مرارا للعنصرية.

من جهته أشاد السيناتور بيرني ساندرز، في تدوينة عبر "إكس"، بشجاعة إلهان عمر، لافتا إلى أن تصعيد ترامب لخطابه واستهدافه لها مرة أخرى بدلا من إدانة الهجوم الذي تعرضت له هو "أمر مخز".

ومن بين الشخصيات التي أدانت الهجوم أيضا؛ فاليري فوشي، وكيلي موريسون، وياسمين أنصاري، وتيد ليو، وسوزي لي، حيث كتبوا تدوينات عبر حساباتهم على "إكس"، تعبيرا عن تضامنهم مع عمر.

وكانت إلهان عمر انتقدت في وقت سابق تصريحات الرئيس ترامب بشأن الهجوم الذي تعرضت له، مشيرة إلى أن "خطاب الكراهية لن ينجح، والأمريكيون من أصول صومالية باقون هنا".

ومنذ 7 يناير تشهد العديد من المدن الأمريكية احتجاجات واسعة ضد العنف المميت الذي تستخدمه إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حملتها ضد المهاجرين التي قتل فيها مواطنين اثنين بمدينة مينيابوليس.