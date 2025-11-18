قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن عمليات اقتحام واعتقالات في الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس وعدة قرى وبلدات وتفتيش منازل.

وقالت مصادر محلية وأمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أودلا، وداهمت منزلا ومحلا تجاريا، واستولت على تسجيلات الكاميرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اقتحمت قرية قريوت، وبلدة الباذان، وفتشت عددا من المنازل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس فجرا، وداهمت عدة مناطق وأحياء فيها، حيث اقتحمت مخيم العين ومنطقة رفيديا وبيت وزن والبساتين، وفتشت منازل، دون أن يبلغ عن اعتقال.

في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين، خلال اقتحام مخيم الجلزون، بالتزامن مع اقتحام عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن جيش الاحتلال اعتقل شابين بعد مداهمة منزليهما في مخيم الجلزون.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جيش الاحتلال داهم عددا من المنازل، خلال اقتحام بلدة سلواد وقريتي دير جرير ويبرود، شمال شرق رام الله، وقرى: النبي صالح ودير أبو مشعل وشبتين، غرباً، وبلدتي بيرزيت وسردا، وقرية جفنا، شمالاً، كما اقتحم حي جبل الطويل في مدينة البيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة فلسطينيين من بيت لحم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عايدة والدهيشة، دون ان يبلغ عن دهم المنازل او اعتقالات.