أفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن الأسيرة حنان البرغوثي البالغة من العمر (60 عامًا) من بلدة كوبر قضاء رام الله، تتعرض لإجراءات قمعية وتنكيل وتجويع في سجن الدامون الإسرائيلي.

وقال المكتب في بيان، إن الأسيرة حنان البرغوثي حررت مسبقا بموجب صفقة طوفان الأحرار وقد أعاد الاحتلال اعتقالها في خرق واضحً لبنود صفقة الحرية.

وأضاف أنها تتعرض مع الأسيرات لأساليب قمع ممنهج تشمل التكبيل المستمر واقتحام الغرف، وقد شهدت عدة حملات قمع كبيرة؛ أبرزها قمع غرفة رقم (10) بتاريخ 13/10/2025، وقمع غرفتي (5) بتاريخ 5/10/2025 و7/10/2025.

وأوضح المكتب أن إدارة السجن تتعمد شتم الأسيرات بألفاظ نابية بشكل يومي، وتمنع بشكل تام تواصلهن بين الغرف، وأي محاولة لذلك تُقابل بعقاب فوري.

وبحسب البيان، تُجبر الأسيرات على الجلوس على الأرض عند عدد المغرب، بينما يُفرض عليهن الركوع ووجوههن للحائط في عدد منتصف النهار، في انتهاك صريح لكرامتهن الإنسانية.

ورغم سنّها الكبير، تتعرض حنان البرغوثي لسياسة الاعتقال المتكرر؛ فهذا هو اعتقالها الثالث.

واعتُقلت البرغوثي أول مرة بتاريخ 4/9/2023 ونالت حريتها بعد الصفقة في نوفمبر من العام نفسه بعد شهرين من الاعتقال. ثم أعيد اعتقالها مجددًا في مارس 2024 لمدة تسعة أشهر إداريًا، وأفرج عنها في ديسمبر 2024.

وبعد أشهر قليلة فقط، أعيد اعتقالها للمرة الثالثة بتاريخ 30/9/2025. واليوم تواجه البرغوثي مجددًا شبح الاعتقال الإداري، حيث جرى تحويل ملفها إلى الإداري بعد شهر من اعتقالها، وصدر بحقها أمر إداري مدته 3 أشهر إضافة إلى 3 أسابيع.

وتنحدر حنان البرغوثي من عائلة قدّمت الكثير لفلسطين؛ فهي شقيقة القائد الشهيد أبو عاصف البرغوثي، وشقيقة الأسير المحرر نائل البرغوثي.

كما تُعرف بنشاطها في إسناد عائلات الأسرى والشهداء ورفع صوتها دفاعًا عن حقوقهم.