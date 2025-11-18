تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 45 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 5395 جنيها، مقابل 5440 جنيها في نهاية تعاملات أمس، وفقًا لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار على المنصة، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 4624 جنيهًا، وتراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 6165 جنيهًا، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 360 جنيهًا ليصل إلى 43160 جنيها، مقارنةً بـ 43520 جنيها في نهاية تعاملات أمس.

في الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء، تحت ضغط قوة الدولار وتراجع احتمالات إقدام الفيدرالي الأمريكي على خفض معدلات الفائدة الشهر المقبل.

وانخفض الذهب الفوري 0.6% إلى 4019.87 دولار للأوقية، بينما هبطت عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% إلى 4011.30 دولاراً للأوقية.

وقال إدوارد ماير، المحلل في «ماركس»، إن الدولار كان أقوى بعض الشيء اليوم، كما جرى تقليص جزء من المراكز المضاربية خلال الأسبوع الماضي. سوق الذهب تتجه حالياً نحو التماسك.

وظلّ الدولار مستقراً أمام العملات المنافسة بعدما سجل ارتفاعاً حاداً في الجلسة السابقة. ويجعل ارتفاع الدولار الذهبَ أعلى كلفة على حائزي العملات الأخرى.

وكان المشرّعون قد توصّلوا الأسبوع الماضي إلى اتفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وهو إغلاق أدى غياب البيانات الاقتصادية الرسمية خلاله إلى تراجع التوقعات بخفض جديد لمعدلات الفائدة من جانب الفدرالي في ديسمبر.

وقال نائب رئيس الفدرالي فيليب جيفرسون، أمس الاثنين، إن البنك المركزي الأميركي يحتاج إلى التقدّم ببطء في أي خطوات إضافية لخفض معدلات الفائدة، في تصريح قلّص التوقعات لخفض محتمل الشهر المقبل.

ويؤدي الذهب غير المولّد للعائد أداءً أفضل عادة في بيئة الفوائد المنخفضة وفي فترات الضبابية الاقتصادية.

وسيتركز الاهتمام هذا الأسبوع على البيانات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر أيلول المنتظر يوم الخميس، بحثاً عن مؤشرات على متانة أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت «إيه إن زي» في مذكرة، إن توقعات إقدام الفدرالي على خفض جديد الشهر المقبل تراجعت إلى 42% بعدما كانت قد اقتربت من 100% مباشرة عقب قرار سبتمبر أيلول، ما أثّر في شهية المستثمرين تجاه الذهب.

وأضافت المذكرة، أن عوامل الدعم الهيكلية، مثل الضبابية الجيوسياسية، والمخاوف بشأن استدامة الدين الأمريكي، واتجاهات تقليص الاعتماد على الدولار، وعمليات الشراء من البنوك المركزية، يُتوقع أن تدعم الطلب الاستثماري في المديين المتوسط والطويل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفورية 1.2% إلى 49.58 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1% إلى 1517.73 دولار، بينما هبط البلاديوم 1.5% إلى 1372.05 دولار.