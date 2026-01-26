وزير الخارجية السعودي: خروج الإمارات من اليمن أساسي لاستمرار العلاقات القوية بيننا

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن علاقات الرياض مع الإمارات تعد عنصرًا مهمًا جدا للاستقرار الإقليمي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي، اليوم الاثنين: «من الضروري أن تكون هناك علاقات إيجابية وقوية بين السعودية والإمارات كجزء أساسي من مجلس التعاون الخليجي».

وأقر بوجود اختلافات في الرؤى مع الإمارات بشأن اليمن، معقبًا: «الإمارات قررت أن تخرج من اليمن، وأعتقد أن هذا الأمر أساسي لاستمرار علاقات قوية بين السعودية والإمارات؛ تعود بالنفع على البلدين».

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الإمارات إنهاء وجودها العسكري في اليمن، بعد توتر علني مع السعودية بشأن دعمها لتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إن «القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في اليمن عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، واقتصر ما تبقى من وجود على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين».

وأشارت الوزارة حينها إلى «إنهاء ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين، نظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب».