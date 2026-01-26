إيران: إذا تعرضنا لأي هجوم سيكون ردنا شاملا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن بلاده سترد ردا شاملا على أي هجوم عسكري تتعرض له.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بقائي، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، ردا على سؤال بخصوص استعدادات الولايات المتحدة الأمريكية لشن هجوم على إيران.

وأفاد متحدث الخارجية، بأن إيران تثق في إمكانياتها وقدارتها وتجاربها السابقة، بما في ذلك حرب يونيو 2025.

وأضاف: "إيران اليوم في وضع أقوى، وإذا تعرضت لأي هجوم فإن ردها سيكون أوسع نطاقا وأكثر إيلاما".

وأوضح أن حشد القوات والتهديدات العسكرية الأمريكية في المنطقة يشكلان انتهاكا صريحا للقانون الدولي.

وذكر أن إرسال السفن الحربية إلى المنطقة لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على إرادة إيران وعزمها في الدفاع عن وجودها.

ولفت بقائي، إلى أن إيران تواجه حربا هجينة، تعد امتدادا لهجمات يونيو التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.

وأكد أن دول المنطقة تدرك أن أي حالة انعدام أمن في المنطقة لا تقتصر على إيران وحدها، ولذلك هناك قلق مشترك بين دول المنطقة.

ونفى بقائي، صحة أنباء تبادل رسائل بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وفي يونيو 2025، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمرت 12 يوما، فردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

والسبت، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن حاملة الطائرات لينكولن و3 مدمرات مرافقة وصلت الجمعة إلى المحيط الهندي، في طريقها إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية بخليج عمان، في ظل التهديد الأمريكي لإيران.​​​​​​​