العراق يبلغ موسكو برفض تجنيد شبابه في الجيش الروسي

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، رفض بغداد القاطع لأي محاولات لتجنيد الشباب العراقيين في صفوف الجيش الروسي أو أي جيوش أجنبية أخرى، منوهة أن القانون العراقي يجرّم ويعاقب على مثل هذه الممارسات.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين محمد بحر العلوم، يوم الأحد في مقر الوزارة، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق إيلبروس كوتراشيف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، جرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق وروسيا الاتحادية، وما تشهده من تعاون متنامٍ في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آفاق تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد المسئول العراقي أهمية متابعة مذكرات التفاهم المزمع توقيعها بين الجانبين، لما تمثله من ركيزة مهمة في دعم وتعميق العلاقات الثنائية، معربا عن شكره وتقديره لمواقف روسيا الاتحادية الداعمة والمساندة للعراق في المحافل والقضايا الدولية.

وفي سياق ذي صلة، شدد العلوم، على الرفض القاطع لجمهورية العراق لأي محاولات لتجنيد الشباب العراقيين في صفوف الجيش الروسي أو أي جيوش أجنبية أخرى، موضحا أن القانون العراقي يجرّم ويعاقب على مثل هذه الممارسات.

وأكد أن الحكومة العراقية تتابع هذا الملف باهتمام بالغ، وتولي أولوية قصوى لحماية أبنائها من الزج بهم في صراعات أو حروب لا تخص العراق، انطلاقا من مسئوليتها الوطنية والدستورية في صون أمن المواطنين وسيادة الدولة.

من جانبه، أشاد السفير الروسي بالتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق على مختلف الصعد، مؤكدا حرص بلاده على استمرار العلاقات الثنائية، ومواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يعزز الاستقرار والتنمية.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث جرى التأكيد على أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار العالمي، وضرورة العمل المشترك من أجل دعم الأمن في المنطقة والعالم.