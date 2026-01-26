مدبولي: ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان يحظى باهتمام بالغ وأولوية قصوى

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص التهنئة إلى الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة الـ25 من يناير وعيد الشرطة.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية جائزة «مصر للتميز الحكومي»، اليوم الاثنين: «هذه الذكرى التي نجدد فيها الاعتزاز والتقدير بما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار، وتوفير المناخ الآمن الداعم لمسيرة التنمية الشاملة».

وأشار إلى أن لقاء اليوم يمثل تجسيدًا لعمق أواصر الأخوة وعلاقات الشراكة التنموية الممتدة التي تجمع مصر والإمارات والشعبين الشقيقين، ويعكس تاريخًا راسخًا من التعاون المتكامل القائم على التنسيق المستمر والوثيق على مختلف الأصعدة.

وأوضح أن «الاحتفال بتوزيع جوائز التميز الحكومي يعد أحد ثمار التعاون الممتد بين مصر والإمارات في مجالات تطوير الأداء المؤسسي، والخدمات الحكومية، والابتكار، والتميز».

وشدد على أن ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان يحظى باهتمام بالغ وأولوية قصوى في استراتيجية الدولة المصرية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، وذلك انطلاقًا من إيمان الدولة بأن كفاءة الأداء الحكومي لا تنفصل على الاستثمار في الإنسان.

وذكر أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تستهدف تحسين جودة حياة المواطن، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة.