ليبيا ترحل مهاجرين نيجيريين غير شرعيين إلى بلادهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، ترحيل مجموعة من المهاجرين من حاملي الجنسية النيجيرية إلى بلادهم عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي نشرته ليل الأربعاء / الخميس، إن ذلك جاء بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإنسانية المعتمدة.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وبعد اندلاع الأحداث الأمنية في ليبيا عام 2011 اعتبرت ليبيا أحد أبرز دول عبور المهاجرين غير النظاميين، إذ نشطت داخل البلاد شبكات هجرة محلية ودولية مستغلة الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي المتدهور في تهريب مهاجرين أفارقة وآسيويين من بلدانهم إلى ليبيا، ومنها بحرا تجاه السواحل الأوروبية.