تركيا: نهدف لتطوير التعاون مع الصومال في مجال الملاحة البحرية

• نائب وزير النقل والبنية التحتية دورموش أونوار أجرى زيارة إلى مقديشو التقى خلالها عددا من المسؤولين..





قال نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي دورموش أونوار، إنه أجرى زيارة إلى الصومال تضمنت مباحثات مهمة تهدف إلى تطوير التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالي الملاحة البحرية والنقل.

وأوضح أونوار، في تصريحات للأناضول بالعاصمة مقديشو، أنه التقى خلال زيارته التي أجراها قبل أيام عددا من المسؤولين الحكوميين، وكان آخرهم وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت بشكل مفصل أوجه التعاون في مجال الملاحة البحرية.

ولفت إلى أن في تركيا 217 ميناء، منها 192 ميناء ذا صفة دولية، و5 تُصنف ضمن أفضل 100 ميناء في العالم، فيما تحتل تركيا المرتبة العاشرة عالميا من حيث حجم الأسطول البحري.

وأكد أن أنقرة ترغب في تقاسم هذه القوة مع الصومال، مشيرا إلى أن الصومال يتمتع بموقع استراتيجي بالغ الأهمية على صعيد الملاحة البحرية الدولية.

وأوضح أونوار أنه سيتم تحديد نقاط اتصال على مستوى الوزارتين للعمل على مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على الصومال، مشددا على أن السيادة البحرية تشكل جزءا مهما من السيادة الوطنية.

ويشهد التعاون بين تركيا والصومال منذ عام 2011 تطورا متواصلا في مجالات متعددة تشمل الأمن والتدريب العسكري والاقتصاد والصحة والتعليم والبنية التحتية.

وفي مجال الملاحة البحرية، يعد ميناء مقديشو، الذي اختير عام 2025 أفضل ميناء في شرق إفريقيا، أكبر موانئ الصومال، وتديره شركة "آلبيرق القابضة" التركية.