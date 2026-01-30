أطباء السودان: مئات النساء والأطفال بأوضاع سيئة في مخيم بجنوب كردفان

قالت شبكة أطباء السودان، الخميس، إن أكثر من 600 طفل وامرأة، بينهن حوامل، يعانون من أوضاع "بالغة السوء" في مخيم "الاستاد الخارجي" للنازحين بمدينة كادوقلي، بولاية جنوب كردفان.

وتشهد كادقلي، عاصمة الولاية، حصارا تفرضه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال، منذ الشهور الأولى للحرب التي اندلعت منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب هجمات متكررة بالمدفعية والطائرات المسيرة لقوات الأخيرة.

وقالت شبكة أطباء السودان (غير حكومية) في بيان، إن 243 طفلا و381 امرأة بينهم 104 نساء حوامل، يعانون من أوضاع إنسانية بالغة السوء بمخيم "الاستاد الخارجي" للنازحين بكادوقلي.

وأضافت: "نتابع بقلق الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يواجهها النازحون في المخيم، حيث تعاني مئات الأسر من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية الأساسية، وانعدام السلع، والارتفاع الكبير في أسعار المتوفر منها"، وفق البيان.

وأوضحت الشبكة: "وفقا لمتابعات فريق أطباء السودان بالمخيم، فإن الفئات الأكثر تضررًا هن النساء والأطفال، مع ارتفاع مقلق في أعداد النساء الحوامل، ما يضاعف المخاطر الصحية ويزيد الحاجة لتدخلات عاجلة في مجالات التغذية والرعاية الصحية والمياه" .

وأفادت بأن المخيم يستضيف نحو 330 أسرة، ويعاني من "شح بالمواد الغذائية والطبية والبنية التحتية".

وطالبت "أطباء السودان" المنظمات الدولية والوكالات الأممية بالتدخل "فورا" لتقديم الدعم اللازم للنازحين بالمخيم.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أسابيع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.