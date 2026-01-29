سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• خلال مظاهرة نظمتها في محيط "سد تشرين" بريف حلب الشرقي

نظمت عائلات سورية وقفة احتجاجية في محيط "سد تشرين" بمحافظة حلب، للمطالبة باستلام جثامين ذويهم الذين قتلهم تنظيم "قسد".​​​​​​​

وتجمعت العائلات الأربعاء في ريف مدينة عين العرب شرقي حلب (شمال)، ورفعوا صور أقاربهم الذين قضوا جراء هجمات "قسد"، ولم يعرف مكان جثثهم.

وطالب المتظاهرون الحكومة السورية والأمم المتحدة بالتحرك العاجل للعثور على جثامين الضحايا وتسليمها إلى ذويهم، داعين المنظمات الإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها بهذا الصدد.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل: "أكثر من 20 مدنيًا قتلوا في عين العرب على يد عصابات قنديل، ولم يكن أي منهم عسكريًا"، و"أين المنظمات الدولية؟ أين الصليب الأحمر؟".

وفي تصريح للأناضول، ذكر رفعت حمادي، أنهم يطالبون المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك لتسلّم جثامين المدنيين الذين قتلهم التنظيم.

وقال حمادي: "كل من يتحدث عن الإنسانية عليه أن يأتي وينقذ أبناءنا وجثاميننا من أيدي الظالمين".

من جانبه، دعا بشير عبد الله العجاري، من سكان قرية 26، الجهات المعنية إلى التدخل العاجل للعثور على جثامين المدنيين الذين قتلهم "قسد".

وشدد العجاري على ضرورة تدخل الحكومة فورًا، قائلًا: “هذه جثامين بشر، وقد كرم الله الإنسان بحق الدفن، وتركها بهذا الشكل أمر غير مقبول".

بدوره، طالب أحمد عبيد، الأمم المتحدة بالتحقيق في مقتل مدنيين أثناء احتجازهم لدى "قسد"، مؤكداً أن الضحايا "لم يكونوا مقاتلين ولا لصوص، بل قتلوا غدراً أثناء الاعتقال".

ولا تزال مناطق في عين العرب تخضع لسيطرة "قسد" بعد انسحاب مقاتليه إليها من مناطق شمالي وشمال شرقي سوريا أمام تقدم الجيش.