مبابي بعد السقوط الأوروبي: افتقدنا الاستمرارية ونحتاج جماهير البرنابيو بقوة

أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-2، في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهي الخسارة التي أجبرت الميرينجي على خوض ملحق التأهل.

وقال مبابي، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن الفريق عانى من تذبذب واضح في المستوى، موضحًا: «لا أملك تفسيرًا دقيقًا لما حدث، افتقدنا الاستمرارية في أسلوب لعبنا، وهذه مشكلة حقيقية يجب التعامل معها سريعًا».

وأضاف النجم الفرنسي: «لا يمكن لفريق بحجم ريال مدريد أن يقدم أداءً قويًا في مباراة، ثم يظهر بصورة سيئة في المباراة التالية، هذا ليس سلوك الفرق البطلة، وعلينا أن نكون أكثر ثباتًا».

وتابع مبابي حديثه بنبرة صريحة: «من المؤلم أن نضطر للعب مباريات الملحق، كنا نطمح لأن يكون شهر فبراير نقطة انطلاق حقيقية للتطور، لكن في النهاية نحن نستحق المركز الذي وصلنا إليه بسبب ما قدمناه».

وشدد لاعب باريس سان جيرمان السابق على أهمية المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الفريق بحاجة لدعم جماهيري كبير، قائلاً: «أتمنى أن يتواجد جمهور ريال مدريد بكثافة في ملعب سانتياجو برنابيو، دعمهم سيكون عاملًا حاسمًا في استعادة الثقة والعودة للطريق الصحيح».

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فاييكانو، مساء الأحد المقبل الموافق 1 فبراير، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة يسعى خلالها الفريق لتصحيح المسار قبل استكمال مشواره الأوروبي.