مؤتمر صحفي للسنغال لبحث تطورات أزمة سحب أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس 19 مارس في العاصمة داكار، بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية، على خلفية التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويأتي هذا التحرك عقب القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذي قضى باعتبار منتخب السنغال خاسرًا في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 أمام منتخب المغرب بنتيجة (3-0)، على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة.

على جانب آخر، يستعد منتخب السنغال لخوض مباراة ودية أمام منتخب بيرو، ضمن معسكر شهر مارس الجاري، حيث تقام المواجهة يوم 28 مارس في العاصمة باريس.