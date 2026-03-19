إيران: إسقاط طائرتين مسيرتين لإسرائيل من طراز هيرمس

- إجمالي الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها ارتفع إلى 123 وفق بيان للجيش الإيراني

أعلن الجيش الإيراني، الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين من طراز "هيرمس" تابعتين لإسرائيل في أجواء طهران.

وأضاف في بيان، أن الطائرتين أسقطت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في أجواء طهران خلال ساعات المساء.

وذكر أن إجمالي عدد الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها حتى الآن ارتفع إلى 123.

ومنذ 28 فبراير 2026، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.



