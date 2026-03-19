حزب الله يستهدف جنوب إسرائيل لأول مرة منذ اندلاع الحرب

هاجم حزب الله اللبناني جنوب إسرائيل، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأمريكي مع إيران قبل أسبوعين ونصف.

ودوت صافرات الإنذار مساء اليوم في البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة وفي مدينة عسقلان.

وردا على استفسارات بهذا الشأن، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسئولية حزب الله المدعوم من إيران عن هذه الهجمات.

وأطلق حزب الله، صواريخ باتجاه شمال إسرائيل المتاخم للحدود اللبنانية، مساء الأربعاء، فيما سُمع دوي انفجار في مدينة تل أبيب الساحلية.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، قد شنتا هجوما على إيران في 28 فبراير الماضي، ما دفع طهران لشن ضربات انتقامية في أنحاء المنطقة، ليعلن حزب الله على الفور انضمامه إلى الحرب دعما لإيران.